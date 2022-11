Anya Taylor-Joy su The Menu “È stato quasi come un’opera teatrale”

Ventenni Paperoni

... diretto da Mark Mylod e con protagonisti- Joy e Nicholas Hoult. Il magazine ha chiesto all'attore la disponibilità a interpretare nuovamente Lord Voldemort, il celebre antagonista ...Ralph Fiennes,- Joy e Nicholas Hoult sono i protagonisti della dark comedy che esce al cinema il 17 ... Anya Taylor-Joy e Disney: il rifiuto che l'ha portata al successo L’attore si è detto disponibile a interpretare di nuovo l'antagonista della saga: “Certo, ovviamente” Variety ha raggiunto Ralph Fiennes alla premiere di New York del film The Menu, diretto da Mark My ...Anya Taylor-Joy torna al cinema con The Menu: sullo schermo è famosa per i suoi capelli rossi, ma sul red carpet sfoggia look sempre più ...