Al governo serve un nemico per cementare il consenso | niente più migranti | ora si punta alle Ong

(Di mercoledì 16 novembre 2022) di Giulia Capitani* Il comportamento delMeloni nella gestione degli sbarchi degli scorsi giorni è stato disastroso da molti punti di vista. Non che potessimo aspettarcidi diverso: immigrazione e diritti civili saranno i principali obiettivi della propaganda di un esecutivo che dovrà far digerire al suo elettorato sovranista un inusitato europeismo. Quanto avvenuto in questi giorni va però oltre le aspettative, rivelando una gestione incompetente, priva di nuove idee (anche cattive), arroccata sugli evergreen aggressivi e vittimistici dei tweet salviniani del 2018. Che, sondaggi alla mano, alla Lega non hanno portato esattamente fortuna. Tre sono i piani che sono stati rapidamente disarticolati dal nuovo esecutivo, con un impatto ancora tutto da valutare: quello delle norme, quello della diplomazia e quello della narrazione. La legge. ...

Il Fatto Quotidiano

