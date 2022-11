Ai fratelli Pansa di Amalfi il premio ‘Pasticcere dell’anno’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – ll, assegnato per la prima volta da Apei (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana), andrà aiAndrea e Nicoladi‘per saper valorizzare i prodotti del territorio con capacità, abilità manuali ed eleganza’. Lo ha deciso l’associazione a conclusione del seminario organizzato a Brescia, dove si è svolta una due giorni di confronto per approfondire le nuove frontiere della pasticceria, dal focus stagionale sui lievitati alle caratterizzazioni contemporanee della prima colazione. Apei conta oggi 55 Ambasciatori Pasticceri: da marzo sono state 15 le richieste di adesione, delle quali 6 andate a buon fine e altre 4 con iter di ispezione in corso. “L’esperienza del primo ...