Abir restituisce un portafoglio trovato in strada, il sindaco Gualtieri lo premia Il sindaco Gualtieri ha incontrato Abir, il giovane che qualche giorno fa si è reso protagonista di un bel gesto restituendo alle forze dell'ordine un portafoglio trovato per strada. Il Campidoglio gli ha donato un abbonamento Atac