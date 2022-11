Spinalbese nella notte | “Hanno paura per i miei sintomi | mi mandano nel container”

Leggi su biccy

(Di martedì 15 novembre 2022) Finalmente ieri sera Oriana Marzoli ha preso la sua decisione e tra Daniele Dal Moro e Antoninoha scelto di conoscere meglio quest’ultimo. Dopo la puntata la bella spagnola ha chiesto al coinquilino di dormire insieme, ma lui le ha spiegato di non essere libero di scegliere un letto. Il gieffino infatti ha confessato di aver avuto deichepreoccupato gli autori, che per precauzione gliconsigliato di dormire ‘nel’ (l’ex camera di Pamela Prati). “Non so se posso dormire qui. Giuro che non lo decido io se stare qui o andare di là. Se non ci credi vai in confessionale e gli chiedi se posso. Tanto dopo ti chiamano e glielo chiedi. Siccome io ho avuto i, loro… Midetto ...