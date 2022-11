SETTORE GIOVANILE ?? Campionato di Under 16 e 15 A B

(Di martedì 15 novembre 2022) Di seguito il tabellino delle gare di16 e 15:  Â16 A/B 6ª Giornata Cosenza: 2 â?? Frosinone: 3  Marcatori: 21â??pt Randatto (C), 24â??pt Buonpane (F), 3â??st Buonpane (F), 6â??st Bartista (F), 7â??st Randazzo (C).  COSENZA: Enza, Bonofiglio, Lanzillotta, Musacchio, Tenuta (24â??st Porco), Aragona, Gabriele, Lombardi (31â??st Crea), Randazzo, Novello (10â??st Malgeri), Marini (31â??st Sena). A disposizione: Maraino, Frattici, Spingola, Fargaglia, Marchese, Sena. Allenatore: Belmonte Nicola  FROSINONE: Di Giosia, De Fillipos, Cazora, Dolciami, Caliandro, Zurzi, Buonpane, Diodayi (36â??st Riccone), Bartista (24â??st Bisogno), Rygiero, Fiorimo (12â??st Tocci). A disposizione: Gabriele, Fazzi, Belloni, Lombardi. Allenatore: Mancone Davide  Arbitro: Argondizzo Alfonso (sez. Rossano) Assistenti: ...

Settore giovanile: vittorie per Primavera, Under 18, Under 16 e Under 15 L'Ostiamare si gode lo splendido inizio di stagione del proprio settore giovanile. L'ultimo weekend ha infatti visto le squadre biancoviola centrare solo risultati positivi, tutte vittorie con il solo ...Il Falaschelavinio annuncia che a partire dall'attuale stagione sarà affiliata all'As Roma. L'accordo con la società giallorossa, una delle migliori ...