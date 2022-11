Calciomercato.com

Questo il titolo del nuovo libro del procuratore Pietro Chiodi, presentato quest'oggi a Palazzo Morgagni a. All'evento hanno preso parte anche gli allenatoriRanieri ed Eusebio Di ...E' una grande società, Mourinho un grande allenatore,però non è stata fatta in una notte' . Dichiarazioni diRanieri , ex tecnico dei giallorossi, a margine della presentazione del ... Roma, Claudio Ranieri: 'C'è una grande società e un grande allentore, diamole tempo' La prefazione del libro è stata scritta da Claudio Ranieri, anche lui presente all’evento: «La società della Roma è ottima e Mourinho è un grande allenatore. Roma non è stata fatta in una notte. Diamo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...