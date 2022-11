Rinnovo Skriniar | summit in settimana | la trattativa pronta a decollare

(Di martedì 15 novembre 2022)e l’Inter sono pronti a sedersi a un tavolo per ildi contratto, sono lontani i tempi estivi dove si parlava di una possibile cessionee l’Inter sono pronti a sedersi a un tavolo per ildi contratto, sono lontani i tempi estivi dove si parlava di una possibile cessione. Le parti ora hanno la volontà di continuare assieme e nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro per capire i vari dettagli. La dirigenza nerazzurra èa spingersi sui 6 milioni di ingaggio e poi modulare i bonus. Quest’ultimo un tassello che potrebbe farla. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inter, prima Skriniar e poi Dzeko: un rinnovo tira l'altro. Juve: Karsdorp colpo per gennaio, blitz per Malo Gusto e Marcus Thuram. Giuntoli: 'Napoli e Spalletti insieme ancora a lungo'. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in merito al rinnovo di Milan Skriniar: "Metà settimana, orientativamente domani, se gli impegni di tutti si incastreranno.