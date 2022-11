Per sopravvivere in otto miliardi vinca la solidarietà | l’eco non verrà scambiato con l’ego

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) di Giorgio Boratto Interessante il post dello zoologo Ferdinando Boero dell’Università Federico II di Napoli: non saremo noi a decidere di fermare la nostra crescita, ma sarà la natura e la legge sul limite a decidere il nostro arresto alla riproduzione della specie. Noi non potremo sottrarci poiché “il motivo è semplice: il pianeta non può offrire risorse sufficienti a un numero illimitato di individui di qualsiasi specie. Alla legge della crescita si affianca quella del limite. Pesi e contrappesi. Noi, come tutti i viventi, aumentiamo di numero con i processi riproduttivi. Questa tendenza è interna alle specie e noi non facciamo eccezione. La legge del limite, invece, è sconosciuta alle specie: il limite è imposto dall’esterno (dall’ambiente che le sostiene)”. La crescita della specie umana come vediamo è esponenziale e forse non è un caso che certi virus mortali nascano in paesi ...