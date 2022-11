Pago Veiano | controllo del territorio e circolazione stradale | un arresto per droga

(Di martedì 15 novembre 2022) L’nell’ambito di un’operazione di contrasto all’illegalità diffusa ed allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree di Pietrelcina e. I Carabinieri della Compagnia di Benevento, supportati da quelli del Nucleo Cinofili di Sarno, sono stati impegnati nella mattinata odierna in un servizio didelvolto al contrasto dell’illegalità diffusa ed allo

44 anni, di Calvi, Fabio Luongo, 30 anni, di Torre le Nocelle, Antonio Saracino, 55 anni, e Lucia Maria Bisanti, 54 anni, di Bovino, Graziano De Girolamo, 30 anni, di, Antonio Romano, 42 ... 28 anni, di Benevento, Vincenzo Sparaneo, 33 anni, di Benevento, Antonio Masotti, 67 anni, di Benevento, Vincenzo Dell'Oste, 36 anni, di Benevento, Graziano De Girolamo, 30 anni, di, ... Controlli a Pietrelcina e Pago Veiano. Getta cocaina dalla finestra: arrestato 49enne I militari della Sezione Operativa e della Stazione di Pietrelcina hanno proceduto a numerose perquisizioni domiciliari ed in una di queste, avvenuta a Pago Veiano, un 49enne, alla vista dei militari ...