Calcio in Pillole

Pavard: 'Giroud mi ha parlato dell'Italia, vedremo' Benjamin Pavard © LaPresseSi tratta di Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, che si racconta alla 'Gazzetta dello Sport' e ...... " Quandoche credono in te senza se e senza ma perdi ogni tipo di timidezza e ci provi . ... però, al presente, al suo Tottenham e alla futura doppia sfida contro il, soffermandosi molto ... Milan, senti Pavard: "Mi piacerebbe giocare con il mio amico Giroud" Il difensore francese del Bayern apre ad un futuro in Italia: "Disponibile per valutare nuovi progetti interessanti, ma da difensore centrale&quo ...Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, ha ammesso di voler giocare in Italia con Olivier Giroud: si accende la pista Milan