Calciomercato.com

Commenta per primo L' Olympique, in un momento difficile in Ligue 1, ha bisogno di rinforzi. Secondo quanto riporta Le 10 ... L'ad dei francesi Pabloprepara gli investimenti .Guardare al futuro con l'intenzione di continuare nel processo di rinnovamento. Cosa aspettarsi dal calciomercato della Juventus Ci stiamo avvicinando alle ultime gare che si disputeranno prima della ... Marsiglia, Longoria: 'Milik Potrebbe anche tornare da noi' Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria, nel corso di una conferenza stampa, ha parlato anche di Arkadiusz Milik, attaccante che in estate è stato ceduto dai francesi in prestito ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...