Mariolina | 65 anni | non si risveglia più dopo l' intervento estetico al seno | medico condannato per dose eccessiva di anestetico

Non si è più risvegliata dall' anestesia . In seguito ad un intervento estetico al seno ,Vargiu , 65, al termine dell' operazione ha perso del tutto conoscenza, costretta a non risvegliarsi per la dose eccessiva di farmaco anestetico che le sarebbe stato somministrato ...L'uomo era accusato di lesioni colpose ai danni diVargiu, una donna residente a Cessalto ... La Vargiu è morta cinquedopo, il 2 ottobre del 2021, vittima di una sindrome da allettamento. Morta dopo l'operazione al seno a causa della troppa anestesia. Chirurgo estetico di Spresiano condannato 14 mesi al direttore di una clinica privata, nel frattempo la donna è morta: ci sarà un nuovo processo Un anno e due mesi di reclusione (pena sospesa). È la condanna che il giudice Umberto Donà ha inf ...