Mancini pazzo del Napoli | arrivano i complimenti per cinque calciatori azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 15 novembre 2022) Il CT dell’Italia Robertoha da poco parlato in conferenza stampa, in diretta da Tirana. Alla vigilia della sfida fra Albania ed Italia, il commissario tecnico degliha risposto alle domande dei giornalisti, parlando anche die di Serie A. Raspadori e DGetty Images) “È una cosa positiva per noi”, cosìsulTanti gli argomenti trattati dal CT Robertoin conferenza stampa, fra Serie A e giovani talenti.ha avuto però modo di rispondere anche ad una domanda sul, esaltando l’operato del collega Luciano Spalletti e strizzando l’occhio alla compagine azzurra. Di seguito quanto dichiarato dal CT dell’Italia: Le parole di Robertosule ...