Incidenti - La mappa delle strade più pericolose d' Italia

(Di martedì 15 novembre 2022) Il tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo e la tangenziale Nord di Milano sono le arterie stradali piùd'anche nel 2021. Infatti, secondo l'ultimo studio dell'Aci gliper chilometro registrati dall'arteria romana sono 10, contro gli 8,8 dell'asse viario meneghino. Alle loro spalle si piazza la Diramazione Capodichino dell'A1, con 8,1 sinistri per chilometro. In tutti e tre i casi, l'incidentalità è ben superiore alla media nazionale, ferma a quota 1,03. Rischi (e situazioni in miglioramento). Per leextraurbane, dove la media è di 0,5 sinistri/km, la classifica vede primeggiare tratti del Nord e Centro: Statale 719 Prato-Pistoia (8/km), Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga nel tratto in provincia di Milano (6,9 ...

