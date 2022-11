Il Black Friday 2022 inizia in anticipo | le date e le app per prepararsi al meglio

(Di martedì 15 novembre 2022) Quest'anno la ricorrenza legata allo shopping non è un evento di un solo giorno, ma una catena di offerte spalmata da oggi fino al cyber monday del 28 novembre

Nella giornata seguente al rilancio del volantinoda Mediaworld , torniamo presso la detta catena di negozi alla ricerca delle migliori offerte ora attive. Questo appuntamento vede protagonista uno smart TV Sony OLED del 2022 a 900 euro ...Nonostante gli italiani siano ansiosi di trovare delle buone occasioni, il 64% crede che i marchi gonfino i prezzi prima delin modo che i consumatori possano pensare di aver fatto un affare migliore. Il 37% del campione, infatti, pensa che sia necessario vigilare maggiormente su certe pratiche, mentre il 28% ...Roma, 14 nov. (Labitalia) - Nonostante gli italiani siano ansiosi di trovare delle buone occasioni, il 64% crede che i marchi gonfino i prezzi prima del Black Friday in modo che i consumatori possano ...(riproduzione riservata) Abbigliamento e calzature trainano gli acquisti del Black Friday In vista del prossimo Black Friday e del Cyber Monday, Klarna ha condotto una ricerca che in Italia ha ...