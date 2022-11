Giocatori della Juve in Next Gen? Cosa dicono le norme

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 15 novembre 2022) Chi può giocare con laUnder 23? Con l’ultimo weekend di campionato del 2022 ha preso il via la lunga pausa del calcio per club, che consentirà a tifosi e addetti ai lavori di concentrarsi sul Mondiale in Qatar. Tuttavia, a fermarsi saranno principalmente le massime divisioni calcistiche, con Serie B e Serie C L'articolo proviene da Calcio e Finanza.