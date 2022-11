G20 | Bali | “La maggiora parte dei membri condanna la guerra in Ucraina”

(Di martedì 15 novembre 2022) Nella bozza del comunicato finale del G20 in corso in Indonesia, a, si legge: “La maggiordeidel G20con forza lain, sottolineando che sta causando immense sofferenze umane e sta esacerbando le fragilità esistenti nell’economia globale, limitando la crescita, aumentando l’inflazione, provocando l’interruzione delle catene di approvvigionamento, l’aumento dell’insicurezza energetica e alimentare e i rischi per la stabilità finanziaria.” I leader G20 ammettono: “Esistono altri punti di vista e diverse valutazioni della situazione e delle sanzioni. Riconoscendo che il G20 non è la sede per risolvere le questioni di sicurezza, riconosciamo che le questioni di sicurezza possono avere conseguenze significative per l’economia globale“. ...

È quanto si legge nella bozza del comunicato finale delin corso ain Indonesia. "Esistono altri punti di vista e diverse valutazioni della situazione e delle sanzioni. Riconoscendo che il ...- - > Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - Ansa . Dieci condizioni per la pace. Una pace che sia sostanziale, non di facciata ma reale. A dirlo, intervenendo in video aldi, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, volato in Indonesia al posto del presidente Vladimir Putin, è rimasto nella sala mentre Zelensky ...Il presidente cinese vede Macron ma non si sbilancia sulla condanna della Russia e chiede all'Europa maggiore indipendenza dagli Stati Uniti ..."Non possiamo essere presi alla sprovvista da una nuova pandemia come quella del Covid". Lo ha detto Giorgia Meloni al G20 in corso a Bali. Alla premier è stata di nuovo concessa la parola in quello ...