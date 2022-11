Coma Cose | “Abbiamo spento i social per ritrovarci” in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti

(Di martedì 15 novembre 2022) Isono ospiti del talk Programma mercoledì 16 novembre dalle ore 17 in streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano. Il duo rivelazione a Sanremo 2021, presenterà ail nuovo disco “Un meraviglioso modo di salvarsi” e il tour che toccherà i principali club italiani nella primavera 2023, con anche due speciali date a Parigi e Londra. “scelto questo titolo perché sottende una domanda, – hanno detto i– ammettere che c’è qualcosa da sistemare per noi è il punto di partenza da cui costruire un dialogo con il pubblico, ci siamo messi a nudo,parlato di noi e analizzato quello che ci circonda e la risposta forse l’trovata alla ...

Vanity Fair Italia

fatte - sempre dal racconto del 22enne, la figlia avrebbe anche rimproverato la madre, ... L'aggressione per uno scambio di persona: così Davide è finito inprofondo Davide Ferrerio è in ...'Nessuno ha dato una spiegazione medica a quanto avvenuto - racconta Moe - So solo che ilpuò farepazze a un cervello umano. Mi hanno anche raccontato che ci sono molte storie e teorie ... Coma Cose: «Questo nostro amore» Moe Hunter ha 38 anni. Ha rischiato di morire dopo essere rimasto in coma per oltre un mese per un rara forma di meningite batterica. Ma dopo il risveglio al Queen Elizabeth Hospital di ...Uno dei padri del rap italiano torna alla prima passione con un album da producer zeppo di grandi ospiti, House party.