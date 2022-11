(Di martedì 15 novembre 2022) Ilracconta non solo una storia locale, ma anche quel clima di competizione tra le opposizioni che si registra a livello nazionale.è il comune della fascia intorno a Firenze dove Francesco Casini, il sindaco eletto con il Pd, è passato con Italia Viva. Ed ora è in campo l'ipotesi nient'affatto peregrina che i Dem lo sfiducino, con effetti che potrebbero avere conseguenze in altre realtà locali dove i rapporti tra Pd e Iv sono già piuttosto tesi. Pochi giorni fa alcuni esponenti di Iv sottolineavano come un certo "" nei confronti del Pd fosse nei fatti ma con un timing molto preciso: ora è il momento di decidere eventuali passaggi perché poi "lesi" in vista delle elezioni Europee del 2024, ...

Agenzia askanews

È ildei lavori in concorso dall'Iran, da Don't' tell anyone (2022) di Sahar Sotoodeh, storia ... ambientato in Spagna, dove Ramon Riera, librario in decadenza che sta facendo un meritato, ...Però penso che evidentemente devo essere più professionale, niente accade per. La cosa ... Diciamo che se faccio bene in un torneo, l'anno dopo prendo lo stesso hotel e vado nello stessoin ... ##Caso Bagno a Ripoli e scouting Iv su Pd: "Poi porte si chiuderanno" Nel post puntata di ieri la sudamericana a un certo punto ha trascinato in bagno il coinquilino perché aveva qualcosa di dirgli lontano dall’occhio attento delle telecamere. Probabilmente non voleva ...Lo scorso 5 novembre, nella sua casa di Lancaster in California Aaron Carter, cantante e fratello di Nick dei Backstreet Boys, è stato ritrovato senza vita, in una vasca da bagno. Molte le ipotesi che ...