(Di martedì 15 novembre 2022) Stanno per scattare idiin Qatar e, purtroppo, come è ormai noto da mesi, al via non ci sarà laitaliana, campionessa d’Europa in carica. Una crisi quella azzurra soprattutto nella zona offensiva: il leader dell’attacco negli ultimi anni è stato, bomber della Lazio, spesso criticato dal pubblico tricolore. Il campano oggi era presente alla Partita della Pace disputata a Roma, sul terreno dell’Olimpico. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato: “Senza? Adesso avremmo dovuto prepararci per ben altra cosa.per tutti, è un momento molto triste, speriamo passi”. Su un possibile ritorno in azzurro: “, ci sono finali di Nations, la preparazione ...

OA Sport

... che coinvolge tutti i Paesi, anche quelli in cui ilnon è così famoso. Spero che tutti ... Come Ronaldinho, Candela, Stoichkov, Klose (con gli azzurri), Burdisso,Ferrara, Di Biagio e ...Tanti i protagonisti anche delcontemporaneo: da Mkhitaryan a Rakitic senza dimenticareImmobile che però non ha potuto prendere parte alla partita per l'infortunio che lo ha tenuto fuori ... Calcio, Ciro Immobile: "Spero di tornare presto in Nazionale. Dispiace per i Mondiali" Serie A, Ferrara sicuro: "Per lo scudetto il Napoli deve temere...". L'ex difensore scherza sulla possibile vittoria tricolore degli azzurri ...Sugli schermi dell'Olimpico è stato mostrato il messaggio di pace, "condiviso" dalle stelle del calcio mondiale. Boato degli spettatori per Luis Suarez, Ronaldinho, Dybala, Buffon, Mourinho. Ciro ...