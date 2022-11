Blitz antiterrorismo | perquisita una libreria di Avellino

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Figura anche unadiTra te location sottoposte a perquisizione della Digos di Napoli nell’ambito dell’indagine sull’associazione con finalità di terrorismo di matrice neonazista, suprematista e negazionista “Ordine di Hagal”. Lacui titolare è Franco Freda, estremista neofascista condannato per associazione sovversiva Secondo quanto si è appreso durante le perquisizioni non sarebbe stato sequestrato materiale utile all’indagine. Nel corso delle indagini è emersa – da parte dell’associazione – la volontà di promuovere di un “Nuovo Ordine Mondiale” e l’auspicio di un ritorno al passato con la rinascita della razza ariana, tesi ispirate anche agli scritti e ai discorsi del gerarca nazista Joseph Goebbels. Nei post analizzati dagli inquirenti ricorre il ...

