Tra governismo e dialogo con Conte La ricetta di Cuperlo per il Pd

(Di lunedì 14 novembre 2022) Non si sbilancia sull’identikit del futuro segretario del Pd. Perché, a costo di sfidare “le tecniche dell’architettura più moderna”, le case “si costruiscono dalle fondamenta e non dal tetto”. La metafora è di Gianni, deputato del Pd che è tra i più lucidi osservatori del panorama della sinistra e dello stato di salute in cui versa. Con lui abbiamo cercato di analizzare i problemi e le sfide a cui i dem si accingono ad affrontare anche in vista del congresso., la sinistra non se la passa bene. Tra l’altro il sorpasso del Movimento 5 Stelle è un ulteriore campanello d’allarme. Come la vede? La sinistra ha subito una sconfitta per certi versi storica alle ultime elezioni, peraltro lasciando il campo a una destra che, dietro la patina apparentemente moderata, si sta rivelando reazionaria e sta commettendo errori politici davvero ...