Questo è un CAT994A

Leggi su butac

(Di lunedì 14 novembre 2022) Su alcuni profili social sta cominciando a circolare l’immagine che vedete qui sopra, accompagnata da post digenere: E’ green! CAT 994A: brucia 1.000 litri di carburante in 12 ore, sposta 250 tonnellate di materiale per estrarre il necessario per produrre 1 batteria Tesla.è un CATERPILLAR 994A Brucia 1000 litri di gasolio in 12 ore di lavoro per muovere 250 tonnellate di materiale da cui estrarre il LITIO 250 tonnellate di materiale danno il LITIO per UNA batteria per unaTESLA Continuate a comprare auto elettriche , bravi, voi si che volete bene al pianeta… FOTTUTI IDIOTI. Questa pala meccanica frontale Caterpillar 994A consuma 1000 litri di carburante in 12 ore. Sposta 250 tonnellate di terreno per produrre 1 (una) batteria Tesla. Ha senso dire che l’auto elettrica è a emissioni zero? La cosa che per me sarebbe più interessante è ...