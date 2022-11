Pandino sotto choc | morto in un incidente l’assessore-archeologo Restelli

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 novembre 2022)alla Cultura del Comune di Palazzo Pignano (Cremona) Luca, 30 anni,di(Cremona), èla notte scorsa in unstradale avvenuto lungo la strada provinciale 91, nel tratto tra Nosadello e Spino d’Adda, in provincia di Cremona. L’uomo era al volante della sua Fiat Punto e per cause in corso di accertamento si è scontrato con un camion cisterna per il trasporto del latte.sul colpo. Il suo corpo è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco. Ferite lievi per il 36enne che guidava il camion. Dai rilievi si sono occupati i carabinieri.era assessore esterno nella giunta di Palazzo Pignano dall’ottobre 2021 con deleghe alla Cultura, allo Sviluppo ...