Non mi esibirò in Qatar Dua Lipa dice no ai Mondiali

(Di lunedì 14 novembre 2022) L'artista britannica ha smentito di essere stata contattata dagli organizzatori e ha svelato di non considerare ilun posto da visitare, almeno fino a quando il Paese "non avrà rispettato tutti gli impegni sui diritti umani"

... ha scritto Dua Lipa all'inizio del suo messaggio: " Iomisono mai stata coinvolta in alcuna trattativa per esibirmi". Sottolineando di voler tornare in Qatar solo quando sarà ...misono mai stata coinvolta in una trattativa per farlo. Farò il tifo per l'Inghilterra da lontano evedo l'ora di visitare il Qatar quando avrà rispettato tutti gli impegni sui ...