Maria De Filippi e la stoccata a Tina Cipollari | “Che para***o che sei | fai veramente vergogna”

Stile e Trend Fanpage

Durante la puntata pomeridiana della domenica di Amici ,Deha deciso di realizzare il sogno di Wax , ospitando in trasmissione per qualche minuto Belen Rodriguez . La showgirl , appena entrata in studio ha cercato subito il cantante: 'Se ti ...A farle conoscere il programma diDeè stato Alessandro Rausa , 92 anni, ex sarto e oggi popolare personaggio pubblico, che è il beniamino del pubblico diDe. Quando è ... Maria De Filippi, l'insospettabile passione per la moda della signora della tv italiana Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 14 novembre 2022, su Canale 5 alle 14,45 | Trono classico e over ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...