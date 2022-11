Le Nitto ATP Finals su SuperTennis | un match in differita in chiaro alle 23 00

Città di Torino

Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Taylor Fritz alleFinals di Torino. L'americano, numero 9 del mondo, ha debuttato nel Torneo dei Maestri imponendosi su Rafa Nadal con il punteggio di 7 - 6 6 - 1. Ma per lo spagnolo, malgrado tutto, non tira ...SuperTennis vi porta nel cuore del tennis. Ogni giorno alle 23 trasmetteremo la differita di un incontro delleFinals. Ma per tutto il giorno vi accompagneremo dentro il Pala Alpitour e il Fan Village per vivere appieno l'atmosfera dell'evento. Nel cuore del nuovo Fan Village da 3.600 metri quadri su ... NITTO ATP Finals – TORINO CHE SPETTACOLO! Non è certo iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Rafa Nadal alle Nitto Atp Finals di Torino. Il mancino iberico, dopo aver lottato nel primo set, cede di schianto nel secondo parziale al cosp ...Nel singolare del turno serale delle Finals Rafa in difficoltà cede 7-6 6-1 allo statunitense. Domani tocca a Kyrgios-Kokkinakis in doppio, serata con Tsitsipas Djokovic ...