Jeff Bezos pronto a donare in beneficenza “gran parte” del suo patrimonio da 124 miliardi

Il fondatore di Amazon ,, ha dichiarato di aver intenzione di donere in beneficenza la maggior parte della sua ricchezza, che si aggira intorno ai 124 miliardi di dollari , devolvendola alla lotta al cambiamento ...... il multimiliardario fondatore di Amazon,, ha deciso di donare in beneficenza la maggior parte del suo patrimonio . Ad annunciarlo è stato lui stesso in un'intervista alla Cnn in cui ha ...Il fondatore di Amazon Jeff Bezos donerà in beneficenza la maggior parte del suo patrimonio netto di 124 miliardi di dollari: lo ha affermato lui stesso in un’ intervista alla Cnn nella quale ha spieg ...Del resto per Jeff Bezos il rischio di un impoverimento non è senz'altro contemplato, anzi. Come sottolineato su queste colonne da Roberto Vivaldelli, il magnate proprietario di Amazon in ...