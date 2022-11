(Di lunedì 14 novembre 2022) Un trentenne tunisino, pregiudicato e privo di permesso di soggiorno, è stato denunciato nelle scorse ore per danneggiamento aggravato e rapina aggravata: avrebbe cenato in un ristorante di Pisa senza saldare il conto, aggredendo poi titolare e dipendenti e danneggiando il

ilGiornale.it

... non sputo nel piatto dove'. .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule - index=". Rimani sempre aggiornato su Perugia PROVA L'APP DEI TIFOSI.... E'Scarica ...Dove vedere Tiil cuore streamingNetflix, Sky o Amazon Prime Film Elodie Il film sarà visibile in tutte le sale a partire da giovedì 22 settembre con la produzione di Indigo Film e ... "Io mangio gratis". E lo straniero devasta il locale Un trentenne tunisino, pregiudicato e privo di permesso di soggiorno, è stato denunciato nelle scorse ore per danneggiamento aggravato e rapina aggravata: avrebbe cenato in un ristorante di Pisa senza ...