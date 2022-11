Immobile e Zaccagni | “Diego Maradona è il dio del calcio” – VIDEO

(Di lunedì 14 novembre 2022)presenti alla Partita della Pace hanno ricordato: “è il Dio di questo sport”.sono scesi in campo all’Olimpico. Stavolta non hanno giocato, ma hanno partecipato alla Partita della Pace, ed entrambi hanno dedicato un pensiero speciale perArmando, che l’ultima volta era in campo all’Olimpico: “è il Dio di questo sport”, ha detto. “è un personaggio fantastico per quello che è stato, per quello che ha espresso nel– le parole di–Nessuno riuscirà più a fare quello che ha fatto“. Deulofeu: “Grazie Napoli, gli applausi del ...

sono scesi in campo all'Olimpico. Stavolta non hanno giocato, ma hanno partecipato alla Partita della Pace, ed entrambi hanno dedicato un pensiero speciale per Diego Armando ...ATTACCANTI8: il giocatore più in forma del reparto offensivo . Devastante nel saltare l'...6,5: un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per un mese, la voglia di rientrare il ...Partita per la Pace, Immobile e Lotito al Vaticano per una consegna speciale di doni: le immagini della società Una serata dedicata a Maradona, benedetta da Papa Francesco. Allo Stadio Olimpico di Rom ...In rappresentanza della Lazio, presenti il capitano biancoceleste Ciro Immobile e Mattia Zaccagni. Durante l'intervallo, un ologramma di Papa Francesco è apparso sui maxischermi dell'Olimpico per ...