Il G S Meomartini batte anche Acerra | è la quarta vittoria consecutiva

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –e primo posto in classifica nel girone A del campionato regionale di promozione maschile per il Gruppo Sportivo. Sabato 12 novembre, la formazione allenata da coach Massimiliano Tipaldi ha battuto in casa l’Akery Basketcol punteggio finale di 76-58. A differenza di quel che può sembrare dal risultato finale, non è stata una partita semplice per la formazione beneventana. De Lorenzo e compagni, infatti, sono entrati in campo contratti e, ad inizio partita, non hanno trovato agevolmente la via del canestro. Così, dopo un primo quarto chiuso sul punteggio di 11-19, gli ospiti si sono portatifino al +15, prima del recupero della: all’intervallo lungo l’Akery Basket era ...