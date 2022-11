Durigon | “A gennaio non si tornerà pienamente alla legge Fornero Avremo una Quota 41 con 61 o 62 anni per il solo 2023”

... "In manovra metteremo una formula che evita lo scalone diper un gruppo di lavoratori. ...pensa anche a una formula che prevede flessibilità in uscita per tutti. E per i giovani ...ROMA - "Anon si tornerà pienamente alla legge Fornero", dice Claudio, sottosegretario leghista al Lavoro. "Avremo una Quota 41 con 61 o 62 anni per il solo 2023, come misura ponte verso la ...“A gennaio non si tornerà pienamente alla legge Fornero”, dice a Repubblica Claudio Durigon, sottosegretario leghista al Lavoro. “Avremo una Quota 41 con 61 o 62 anni per il solo 2023, come misura pon ...Le indiscrezioni su come potrebbe essere modificato il sussidio. Fratelli d'Italia e Lega sono le più attive: perché si torna a parlare dell'età anagrafica dei percettori ...