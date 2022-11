Djokovic | «Non voglio lasciare che i ventenni vincano i tornei | gioco per spaccarli in due»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 novembre 2022) Su La Stampa una lunga intervista a Novak. Il tennista è a Torino per le Atp Finals. Dopo tanti successi, gli viene chiesto, quali sono i sogni di Novakcome uomo, prima che come sportivo? «Ho molti sogni e molto grandi. Il più grande di tutti è essere il miglior papà possibile per i miei due figli, Stefan e Tara. Per capire cosa significa essere genitore devi leggere, confrontarti, studiare, imparare. È come un lavoro, perché nessuno nasce genitore. Noi ci concentriamo spesso sulle cose da insegnare ai nostri figli, su come formare il loro carattere. Io credo però che la cosa fondamentale sia lavorare su se stessi, imparare a rimanere calmi quando ti criticano e ti attaccano, sfruttare l’esperienza, avere la consapevolezza che le esigenze più importanti sono quelle dei figli, non le tue. Sono cose a cui penso ogni giorno». Le sue ...