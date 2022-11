“Cosa devo mangiare per uscire dall’amenorrea?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 14 novembre 2022) Salve dottoressa, purtroppo dopo un momento di stress molto forte e conseguenti disordini alimentari sono entrata in amenorrea. Ho ripreso acorrettamente ma il ciclo non torna, benché gli esami ginecologici siano tutti ok. Penso, quindi, che ladipenda ancora dall’alimentazione. Posso chiederle quali sono i cibi che consentono dida uno stato di amenorrea? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.