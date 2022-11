Un uomo ha sparato alla moglie e si è ucciso

(Di domenica 13 novembre 2022) AGI - Una coppia di coniugi è stata ritrovata senza vita in un appartamento al civico 18 di via Maffei a Milano. Da una prima ricostruzione è verosimile che si tratti di un omicidio/suicidio die marito italiani di 84 anni Sembra che l'abbiacon un fucilee poi abbia rivolto la stessa arma contro sé stesso uccidendosi. Ad allertare il 112 è stato un parente della coppia che non riusciva a mettersi più in contatto.base del gesto potrebbe esserci un peggioramento nell'ultimo anno delle condizioni di salute della donna.

Dalla prima ricostruzione della Polizia sembra che l', Ernesto Codegoni, un medico - chirurgo e odontoiatra in pensione, abbianel soggiorno alla moglie, Dolores Fernanda Milani, in sedia ...