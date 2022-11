Agenzia ANSA

In questo periodo il tecnico tedesco del club, Blessin, è criticato da molti tifosi che vorrebbero una squadra più autorevole e che mostri un gioco efficace:sollecitato sul tema ha risposto ...Sabato e domenica della prossima settimana siin campo per la sesta giornata. Peroni TOP10 - ... Roger, Cruciani (59' Loro); Noa; Pedicini (60' Veroli), Lavorenti; Ursache (60'), Dreyer; ... Spinelli torna a vedere Genoa allo stadio dopo 25 anni - Calcio Aldo Spinelli, l'imprenditore portuale, che è stato presidente del Genoa dal 1985 al 1997, è tornato allo stadio a vedere una partita dei rossoblù dopo 25. Lo ha fatto per Genoa-Como. (ANSA) ...Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...