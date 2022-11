Serie A1 femminile 2022 23 | Cuneo lotta e vince al quinto set contro Firenze

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) Termina 2-3 (25-20, 23-25, 25-16, 21-25, 12-15)il match tra Il BisonteGranada San Bernardo, invalevole per la sesta giornata diA1/23. Un’ottima vittoria per, che permette agli ospiti di salire a quota 9 punti in classifica. SportFace.