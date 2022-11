Milan Fiorentina 1-0 LIVE | problemi per Dodo | entra Venuti

(Di domenica 13 novembre 2022) A San Siro, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Inizia il match 2? Gol Leao – sblocca subito il match il. Recupero palla rossonero, dribbling secco di Leao che punta la porta e una volta arrivato davanti a Terracciano lo batte in diagonale 7? Palo di Biraghi – risponde la. Azione corale dei viola che sorprende i rossoneri e porata alla conclusione il numero 3, il palo gli nega il gol del pari 15? Dopo una buona fase della, prova ...

18:09Commenta per primo Olivier Giroud , attaccante del, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro la: 'Numeri migliori dell'anno scorso È normale, prima ero infortunato. L'anno scorso ho avuto il covid e problemi di ...Di Carlos Passerini La squadra di Pioli cerca punti per non perdere il passo del Napoli, ma i viola sono in gran forma, reduci da tre vittorie consecutive Milan-Fiorentina, le probabili formazioni Mil ...8' Fiorentina vicinissima al pareggio: Barak tocca per Biraghi che dall'interno dell'area di rigore colpisce il palo. 6' Saponara prova lo spunto al limite dell'area ...