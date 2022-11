Migranti | le balle di Bonelli sulla Meloni | Narrazione su dati mistificati

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) “La Francia ricorda una questione fondamentale che è quella del diritto internazionale e da questo punto di vista la posizione è ineccepibile, anche se la Francia non ha da dare lezioni su come si trattano i”. Così il co-portavoce di Europa Verde, Angelo, parla delle rimostranze del governo Macron nei confronti della gestione dell'emergenzaa margine del Consiglio Federale nazionale di Europa Verde in corso a Roma. “C'è unada parte diche si basa suerrati eperché è falso che l'Italia abbia accolto più di tutti nel resto d'Europa”, ha proseguito: “Tutto ciò sta ad indicare che c'è una guerra inaccettabile e indecentepelle di persone che sfuggono da conflitti e ...