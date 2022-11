LIVE Atalanta-Inter 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Dzeko parte dal primo minuto

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.15hanno pareggiato le ultime due sfide al Gewiss Stadium inA. 12.10 Dopo aver perso le ultime due sfide al Gewiss Stadium, contro Lazio e Napoli, l’potrebbe registrare tre partite persene di fila inA per la prima volta dal novembre 1997. 12.05 Scelte di formazioni abbastanza prevedibili per Simone Inzaghi, unico vero sostituto in attacco è Correa. 12.00 In questa sfida Gian Piero Gasperini diventerà il terzo allenatore a toccare la soglia delle 500 panchine inA nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Francesco Guidolin (545) e Luciano Spalletti (535 prima di questa giornata). 11.55 Ecco le formazioni ufficiali:...

Le formazioni ufficiali(3 - 4 - 2 - 1) : Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Koopmeiners, Pasalic, Maehle; Ederson, Lookman; Zapata. All. : Gasperini. Inter (3 - 5 - 2) : Onana;