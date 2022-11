Formazioni ufficiali Genoa-Como | Serie B 2022 2023

(Di domenica 13 novembre 2022) Ledi, 13^ giornata di. Si tratta quasi di un testacoda, visto che il Grifone, che ha ottenuto solo un punto nelle ultime due partite, è comunque terzo in classifica, mentre gli ospiti sono terzultimi, anche se sono finalmente tornati a fare punti, alternando vittorie e sconfitte negli ultimi sei match. L’appuntamento conè fissato alle ore 16:15 di domenica 13 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

Commenta per primo Verona - Spezia, le. Verona (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Dawidowicz; Depaoli, Veloso, Tameze, Lazovic; Verdi; Lasagna, Djuric. Spezia (3 - 5 - 2): Dragowski; Amian, Kiwior, Caldara; ...... Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham 2022 - 11 - 13 10:04:18 Le probabiliROMA: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, ...Ecco di seguito le formazioni ufficiali del match di Serie A tra Roma e Torino. La Roma è pronta a scendere in campo contro il Torino in occasione del match di Serie A in programma domenica 13 novembr ...Altra vittoria per il Napoli che supera l’Udinese e mantiene la vetta della classifica. A breve le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa. Sono ufficiali le formazioni dei match delle 15, va ...