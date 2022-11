Agenzia ANSA

Protagonista della vicenda un '' 24enne, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, denunciato dai Carabinieri di San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, con l'accusa di spaccio di ...Ilè stato quindi smascherato dai carabinieri di San Lazzaro (Bologna). La ricostruzione da parte dei militari, dopo l'acquisizione del refertonel quale si evidenziava la ... 'Finto medico' smascherato da Cc e denunciato per spaccio - Cronaca Falsificava ricette, smascherato dopo il ricovero per arresto cardiaco di una ragazza che aveva assunto pasticche acquistate da lui ...MILITARE 'PER FINTA' - A proposito dell'indagine che ha portato al suo ... inquirenti era stato principalmente il suo ruolo di militare, precisamente di ufficiale medico, nonostante non fosse in ...