F1 Gp Brasile 2022 | la griglia di partenza dopo la sprint race

Grande rimonta di Mick Schumacher nella Sprint valida per il Gran Premio del, penultimo appuntamento del mondialedi Formula 1. Il tedesco della Haas, dopo la qualifica complicata di venerdì sera, è riuscito a superare otto piloti nella gara da 100 chilometri, ...Obiettivo raggiunto per Kevin Magnussen nella Sprint Qualifying del Gran Premio del, penultima prova del mondialedi Formula 1. Il danese della Haas, dopo la splendida pole position conquistata nella qualifica del sabato, è riuscito a mostrare un buon passo con la VF - ...Vi riportiamo gli highlights della Sprint Qualifying valida per il Gran Premio del Brasile, penultima prova del mondiale 2022 di Formula 1. Al termine di una gara gestita senza la benché minima sbavat ...Soddisfazione per Gunther Steiner al termine della Sprint Qualifying valida per il Gran Premio del Brasile, penultima prova del mondiale 2022 di Formula 1. Tramite le colonne del sito ufficiale della ...