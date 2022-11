Covid al GF VIP 7 | gli spagnoli prendono in giro Signorini

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 13 novembre 2022) Da ieri sera sui social non si parla d’altro. Ed era prevedibile che succedesse. Il Grande Fratello VIP nasce come reality che vede dei concorrenti totalmente isolati con il mondo esterno. Non a caso, quando nel marzo del 2020, i concorrenti della quinta edizione del GF VIP furono informati di quello che stava succedendo fuori, si disse loro, che paradossalmente, erano quelli che potevano stare maggiormente tranquilli. Erano in una bolla, ilnon sarebbe mai entrato. E invece, forse perchè tutti da mesi abbiamo abbassato la guardia, ilnella casa del Grande Fratello VIP 7 ci è entrato, eccome. Sono 4 al momento i positivi, e si spera che non ci siano altre situazioni da tenere sotto controllo nelle prossime ore. Nel comunicato stampa ufficiale Mediaset ha fatto sapere che nessuno dei concorrenti al momento sta male, tutti sintomi che si ...