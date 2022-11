Aumenti e arretrati contratto scuola | ora cosa accade? Lunedì il “bollo” della Corte dei Conti | mercoledì il via libera definitivo Nel 2023 sprint per la parte normativa

'L'impegno della CGIL e della FLC CGIL che si sono battute in tutte le sedi insieme ai lavoratori della scuola, università ricerca e AFAM, per giungere quanto prima possibile alla firma del contratto ..."Con il contratto sottoscritto abbiamo approvatoper la parte dello stipendio tabellare e per la fissa. Da lunedì riprenderemo a confrontarci ... Glidovrebbero essere sui 2mila euro: ...È “solo” un accordo ponte su aumenti ed arretrati per insegnanti e personale Ata, ma l'attesa in oltre un milione di famiglie del mondo della scuola era tale che ...Dovrebbero arrivare a Natale gli aumenti per i dipendenti della scuola, docenti e personale Ata. Nel complesso gli incrementi lordi medi mensili valgono 98 euro. Se si guarda solo ...