Pressione fiscale da record | 43 | 8% Ma Landini pensa a tassare i ricchi

Lain Italia, data dal rapporto tra le entrate fiscali e il Pil, ha raggiunto il 43,8%: " un livello mai toccato in precedenza", secondo l'Ufficio studi della Cgia. Un record però che - ...Questa novità (a parità di condizioni) ha delle evidenti implicazioni sul calcolo della. Se le detrazioni riducevano l'Irpef da versare al fisco, la loro abolizione ha incrementato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La pressione fiscale in Italia ha raggiunto un livello storico, gravato dall'aumento dell'inflazione. Le imprese ne pagano le conseguenze, intanto Landini rilancia il contributo di solidarietà ...