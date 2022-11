Paola Barale | Ballando 12 novembre 2022 video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 12 novembre 2022) Nella sesta puntata dicon le Stelledi stasera, 12, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dalla conduttrice e showgirle dalla new-entry del programma Roly Maden. La coppia stasera ha ballato una Salsa su un ritmo tipico cubano.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Ci aspettavamo qualcosa in più, dato cheaveva annunciato che si sarebbe lasciata andare di più. Non si sono visti grossi passi avanti però purtroppo. Per lei sono arrivati in totale 27 punti. ...