Maltratta la madre poi fugge dalla casa di cura per ucciderla - Cronaca - lanazione.it

(Di sabato 12 novembre 2022) Il 43enne ha disturbi psichiatrici associati all'assunzione di alcolici e stupefacenti, ora è in libertà vigilata in una struttura ...

LA NAZIONE

Il 43enne ha disturbi psichiatrici associati all'assunzione di alcolici e stupefacenti, ora è in libertà vigilata in una struttura ...La, difesa dal legale Simona Costantini si è costituita parte civile, sarebbe stata aggredita verbalmente e fisicamente almeno una decina di volte con calci, pugni, spintoni e schiaffi. ... Maltratta la madre poi fugge dalla casa di cura per ucciderla Il 43enne ha disturbi psichiatrici associati all’assunzione di alcolici e stupefacenti, ora è in libertà vigilata in una struttura terapeutica ...La procura di Modena ha chiesto per entrambi i genitori accusati di aver maltrattato le figlie la condanna a 4 anni ...