Lazio | D' Amato | ' Il termovalorizzatore non è in programma'

L'assessore alla sanità della regioneLuigi D', possibile candidato del Pd per la carica di governatore della regione, così si è espresso nel corso di un'intervista: "Io vengo dalla Fgci, dal Pci. Poi creammo i comunisti ...Alessio D'sarà appoggiato dal Pd e dal Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Mentre il ... In questa maniera avremo tutte le carte in regola per vincere e dare aluna guida ...Martedì la direzione del Pd per decidere sulle primarie. Nel centrodestra adesso Francesco Rocca appare in pole position ...Un momento dell'evento al Teatro Brancaccio con Alessio D'Amato. “Io vengo dalla Fgci, dal Pci. Poi creammo i comunisti italiani per sostenere il governo Prodi. Rivendico la mia storia, come fa Meloni ...